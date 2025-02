De Cuyper e l’eredità di Theo nel Milan

La Champions scopre il Bruges, che ha un fatturato di 165,3 milioni e ne spende 59 per gli ingaggi. Il club belga ha rovesciato il pronostico nel playoff con l’Atalanta, che a maggio aveva trionfato in Europa League battendo il Bayer Leverkusen. Nicky Hayen ha eliminato Gasperini grazie a due serate che hanno sfiorato la perfezione: 2-1 allo stadio Jan Breydel e 3-1 a Bergamo. Una formidabile vetrina per il Bruges, che può contare su una nuova generazione molto interessante in cui spiccano l’ala Chemsdine Talbi (2005), il difensore centrale Joel Ordóñez (2004), il mediano Raphael Onyedika (2001) e il centravanti Ferran Jutglà (1999).