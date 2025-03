Denner, blitz decisivo del Chelsea

Il giornale Evening Standard ha annunciato la svolta nella trattativa il 2 marzo. Il Chelsea continua a dominare la scena sul mercato degli under 18. I direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart hanno raggiunto l’accordo con il Corinthians per Denner , classe 2008, diciassette anni, terzino sinistro. Un affare da undici milioni e mezzo di sterline. Blitz a San Paolo , trattativa conclusa nello spazio di poche ore, anticipate le mosse del Real Madrid e del Barcellona . Un metro e 75, scatto, cambi di marcia e di direzione, cross.

Tre gol nella Copinha

Stile, eleganza, una mentalità già da professionista. I dirigenti del Chelsea lo hanno scoperto durante la Copinha, il torneo giovanile più prestigioso in Brasile. Sette presenze e tre gol contro il Rio Branco, il Vila Nova e nella finale persa 3-2 con il San Paolo. Denner fa parte del Brasile Under 17, guidato da Dudu. Nel Corinthians baby si è messo in grande evidenza. Il tecnico Orlando Ribeiro l’ha promosso titolare. Una difesa completata dal terzino destro Pellegrin, dal portiere Kauê e dai difensori centrali Fernando Vera e Caio Garcez. A livello giovanile, tra i suoi maestri, c’è anche Raphael Laruccia.

I consigli di Ramon Diaz

Il suo modello è Marcelo, che ha vinto 25 trofei con il Real Madrid. Denner è nato il 25 febbraio del 2008. Non ha ancora debuttato nel Brasileirão, ma è già entrato nella lista degli osservati speciali del tecnico Ramon Diaz, ex centravanti di Napoli, Avellino, Fiorentina e Inter. L’argentino, tra coppe e campionato, viaggia alla media di due punti a partita.