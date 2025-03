Luka Vuskovic, il difensore della nuova Croazia

Sta prendendo lezioni di inglese. A luglio entrerà nella casa del Tottenham , che ha anticipato la concorrenza e ha chiuso l’accordo con l’ Hajduk Spalato : undici milioni di sterline. Luka Vuskovic è un difensore centrale, ha diciotto anni, gioca in prestito in Belgio , al Westerlo . Destro naturale, un metro e 93, personalità, stacco di testa, anticipo e tempi corretti in fase di costruzione. Ma non si limita a marcare i centravanti. Ha segnato sette gol nella Jupiler Pro League . Sui calci piazzati riesce a pescare spesso la soluzione.

La scelta di Levy

Un jolly totale, che ha spinto il Tottenham a portarlo a Londra. Il presidente Daniel Levy lo considera già pronto e maturo per un’esperienza così impegnativa in Premier. Vuskovic è nato a Spalato il 24 febbraio del 2007, nel suo ruolo viene ritenuto uno dei talenti più interessanti e completi. Una famiglia di calciatori: dal nonno al papà, fino al fratello Mario, ventitré anni, stesso ruolo, ex Amburgo, ora svincolato e fermo per squalifica fino al 2026, in quanto era stato trovato positivo all’Epo durante un controllo antidoping. Luka Vuskovic si è preso le chiavi della difesa a quattro del Westerlo, allenato da Timmy Simons. Si muove in coppia con il russo Roman Neustädter, classe 1988: insieme formano uno dei tandem centrali più affidabili del campionato belga. Ha segnato una doppietta al Beerschot. Maglia numero 44: il Tottenham lo aspetta.