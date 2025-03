Collins e le ambizioni dell’Eintracht

L’ Eintracht ha un sogno: vincere per la terza volta l’ Europa League , che nel 1979-80 si chiamava Coppa Uefa . Dino Toppmöller è l’allenatore che ha riportato un clima di entusiasmo al Waldstadion , ribattezzato adesso - per motivi commerciali - Deutsche Bank Park . Si prepara a sfidare il Tottenham nei quarti di finale, con la speranza di affrontare dopo la Lazio o il Bodø/Glimt . L’obiettivo è arrivare il 21 maggio alla finale di Bilbao al San Mames .

I soldi della Champions

L’Eintracht è quarto in Bundesliga. Può centrare anche una qualificazione in Champions che vale sessanta milioni. Nonostante la cessione a gennaio dell’egiziano Omar Marmoush, che aveva festeggiato quindici gol in Bundesliga, la squadra ha continuato a funzionare come un computer. Il centravanti Hugo Ekitiké ha realizzato tredici reti. E Mario Götze, classe 1992, sta vivendo una seconda giovinezza. L’Eintracht ha trovato una sua dimensione a livello tattico: il 4-2-3-1 è un vestito cucito su misura in base alle caratteristiche del gruppo.

La sorpresa è Collins

Toppmöller sta valorizzando anche un difensore centrale: si chiama Nnamdi Collins, ha ventuno anni, è un destro naturale. È nato in Germania, a Düsseldorf, il 10 gennaio del 2004, ma ha anche origini nigeriane. È alto un metro e 92: anticipo, colpo di testa, buona tecnica, svelto nelle letture. Diciassette partite e un gol in Bundesliga: ha segnato al Friburgo e ha firmato un assist nella gara con il Bochum. Poco prima di Natale, Collins ha prolungato il contratto fino al 2030. È uno dei pilastri della Germania Under 21.