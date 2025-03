Woltemade e i complimenti di Lothar Matthäus

Lothar Matthäus continua a seguire l’ Inter con affetto. Adesso lavora per Sky Sport Deutschland . Commenta la Bundesliga e la Champions . Diciannove trofei e il Pallone d’oro ricevuto nel 1990, dopo il Mondiale vinto in finale allo stadio Olimpico di Roma in finale contro l’ Argentina di Diego Maradona (1-0, gol su rigore di Andreas Brehme ). Una carriera da 806 partite e 225 gol: Borussia Mönchengladbach , Bayern , Inter, ancora Bayern, Metrostars New York . Ha smesso di fare l’allenatore, un’avventura in panchina cominciata nell’ Austria Vienna e conclusa nel 2011 da ct della Bulgaria . L’anno scorso si è divertito a seguire i giovani del Grünwald .

I paragoni con Peter Crouch

Matthäus è diventato un estimatore di Nick Woltemade, ventitré anni, centravanti tedesco, nove gol in Bundesliga con lo Stoccarda, un metro e novantotto, istinto e altruismo. L’ex leader dell’Inter di Trapattoni lo ha paragonato spesso a Peter Crouch, per fisico e caratteristiche: l’inglese, alto 2,02, ha fatto la differenza nel Southampton, nel Liverpool e nel Tottenham. Woltemade colpisce anche per la sua agilità: è un attaccante che partecipa alla manovra, cuce il gioco, garantisce sponde, apre il corridoio per l’inserimento dei centrocampisti e degli esterni.

Il record di Thomas Schaaf

È nato a Brema il 14 febbraio del 2002. Una splendida intuizione, quella avuta dello Stoccarda: Woltemade è arrivato a parametro zero nella scorsa estate dal Werder, dove viene ricordato come il più giovane esordiente nella storia del club: in campo a 17 anni, 11 mesi e 16 giorni, battuto il record che apparteneva a Thomas Schaaf. Il suo allenatore nello Stoccarda è Sebastian Hoeness, figlio di Dieter. Woltemade ha realizzato tre gol anche in Coppa di Germania. E ha raccolto applausi nella nazionale tedesca Under 21 di Antonio Di Salvo: sette reti in tredici gare. Ha firmato un contratto fino al 2028. Ha iniziato a giocare nel Woltmershausen. A otto anni ha superato il provino per il Werder. Nel 2022 aveva fatto esperienza in terza serie con la maglia dell’Elversberg: diciassette gol sotto la guida del tecnico Horst Steffen.