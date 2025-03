Jovan Mijatovic, dalla Stella Rossa al City Group

Otto milioni di dollari

Allo stadio Rajko Mitić hanno cominciato a presentarsi gli osservatori del New York City, società gemella del Manchester di Pep Guardiola. Risultato? Otto milioni di dollari sul tavolo per il cartellino di Mijatović: era la metà di febbraio del 2024. Concorrenza bruciata. Affare chiuso nel giro di poche ore. Adesso il Gruppo dello sceicco Mansour lo sta facendo maturare in Belgio, al Leuven, che l’ha preso in prestito fino a giugno. Un percorso a tappe, quello di Jovan Mijatović, classe 2005, vent’anni da compiere l’11 luglio, sei presenze e una rete nella Jupiler Pro League.

Due strade: MLS e Liga

A giugno tornerà al New York City con la prospettiva concreta di posare i bagagli e di organizzare un nuovo viaggio. Già, perché l’attaccante serbo potrebbe entrare nei piani del Girona, altro club controllato da Mansour. Stile e potenza, un metro e 80, un numero 9 atipico, che arriva al tiro e disegna il gioco con i suoi spunti. Seconda punta o falso centravanti. Protegge il pallone, lo difende, fa salire la squadra. È mancino. Con il New York City ha firmato un contratto fino al 2028. È già diventato titolare nella Serbia Under 21: quattro gare e un gol all’Azerbaigian. Era stato lanciato da Ljubinko Drulovic, sostituito poi da Aleksandar Kolarov, ex terzino della Lazio, della Roma e dell’Inter .