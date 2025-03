Eduardo Quaresma e un parente speciale: Zico

Tra i suoi parenti c’è anche Arthur Antunes Coimbra , in arte Zico , una storia favolosa da 407 gol, attuale direttore advisor dei Kashima Antlers . L’ex artista del Flamengo e dell’ Udinese è il cugino del papà di Eduardo Quaresma , ventitré anni, difensore centrale dello Sporting Lisbona , clausola da quarantacinque milioni. Sui social, qualche tempo fa, Zico ha postato una foto con la maglia dei Leões per rendere omaggio a questo ragazzo che viene studiato con attenzione dal Manchester United , dal Chelsea e dal Liverpool .

Il campo del Fabril

Eduardo Quaresma è nato a Barreiro il 2 marzo del 2002, è alto un metro e 85, è un destro naturale. Ha iniziato a giocare da bambino sul campo del G.D. Fabril, in provincia di Setubal. La sua carriera ha cambiato direzione grazie a due personaggi: al direttore sportivo Hugo Viana, che si prepara a diventare l’erede di Txiki Begiristain nel Manchester City, e all’allenatore Ruben Amorim, chiamato in corsa dallo United per sostituire l’olandese Erik Ten Hag.

L’identikit

Senso della posizione e grande rapidità in fase di recupero. Personalità e carisma. Ha un contratto fino al 2028, in estate potrebbe salutare lo Sporting dopo tre trofei vinti: due campionati e una Coppa di Lega. Ha giocato anche in prestito nel Tondela e nell’Hoffenheim. Con i Leões ha disputato 64 partite. Ha segnato un gol al Braga. Contro il Benfica, nel girone d’andata, ha superato un altro esame: 72 minuti, 37 palloni toccati, 92% passaggi riusciti, 7 tackle. In passato era stato schierato a volte nel ruolo di terzino destro. Ma è un centrale da linea a quattro. A rappresentarlo sono i procuratori dell’agenzia Proeleven. È stato titolare del Portogallo Under 21 di Rui Jorge.