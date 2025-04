Yoane Wissa, il prezzo è di 30 milioni

Quanto costa? Trenta milioni. Yoane Wissa è il lingotto d’oro del Brentford , tornato in Premier League nel 2021 dopo un’attesa lunga settantaquattro anni. Sedici gol in trenta partite di campionato per mettere in cassaforte la quarta salvezza consecutiva e diventare uno dei personaggi del prossimo mercato. È congolese, ha ventotto anni, aspetta la chiamata di un grande club.

Dalla Ligue 1 alla Premier

Il Brentford l’ha scoperto in Ligue 1 e l’ha acquistato nel 2021 dal Lorient: è pronto a valutare la proposta giusta. A cambiare direzione alla carriera di Wissa è stato Thomas Frank, un allenatore danese che a Brentford è più famoso del sindaco. È arrivato nel 2016 per ricoprire il ruolo di vice, nel 2018 ha preso il posto di Dean Smith. Ha firmato una storica promozione, ha lavorato anche con Eriksen. Wissa è una sua intuizione. L’ha aiutato a completarsi, l’ha fatto maturare, ha applaudito i suoi quarantadue gol in campionato.

La maglia numero 11

Wissa indossa la maglia numero 11, da ragazzo si è formato nell’accademia dello Châteauroux. È nato il 3 settembre del 1996 a Villeneuve-Saint-George. Ha scelto la nazionale congolese, nel rispetto delle origini della sua famiglia. Stile e velocità. In contropiede fa la differenza. Agile, svelto, un metro e 76. Ha il contratto in scadenza nel 2026. Finora non l’ha voluto prolungare. In estate andrà via. Il proprietario del Brentford è Matthew Benham, un imprenditore inglese con una laurea in fisica conseguita all’università di Oxford. È un club che segue il binario dell’autofinanziamento. Valorizzare e vendere.