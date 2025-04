Tyrique George, la carta a sorpresa del Chelsea

Todd Boehly è il grande capo di Eldridge Industries, una holding americana che fattura 25,2 milioni di dollari e ha la sede principale a Miami. Da tre anni è l’azionista di riferimento del Chelsea: ha raccolto l’eredità dí Roman Abramovich. Ha speso sul mercato 1,3 miliardi di sterline e ha cambiato cinque allenatori: Tuchel, Potter, Lampard, Pochettino e Maresca, che Boehly ha assunto nella scorsa estate facendogli firmare un contratto fino al 2029. A Stamford Bridge, Maresca non ha ricevuto l’accoglienza che i tifosi avevano riservato a Vialli, Ranieri, Ancelotti, Conte e Sarri. Ma sta lasciando un’impronta. È in corsa per la qualificazione in Champions, nonostante un girone di ritorno in flessione, e può conquistare la Conference: il primo maggio affronterà il Djurgården nella semifinale d’andata in Svezia, mentre la Fiorentina sarà impegnata a Siviglia contro il Betis.