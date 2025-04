Wanner, dal college con Yildiz al debutto da record

Paul Wanner è cresciuto nel college del Bayern Monaco. Aveva come compagno Kenan Yildiz. A differenza del turco, che ha rifiutato il contratto con l’ex club di Franz Beckenbauer e Gerd Müller per legarsi alla Juve, Wanner ha sempre nutrito solo un’ambizione: quella di imporsi all’Allianz Arena. Ha diciannove anni, è un trequartista, ha firmato un contratto fino al 2027 con il Bayern, che l’ha mandato a giocare in prestito nelle ultime due stagioni: prima all’Elversberg, nella Zweite Liga, e poi all’Heidenheim, terzultimo in Bundesliga e in lotta per la salvezza.