Touré, l’Hoffenheim investe dieci milioni

La mappa del suo viaggio, finora, è stata contrassegnata da tre tappe. Bazoumana Touré è un’ala sinistra. Ha cominciato a farsi conoscere ad Abidjan, in Costa d’Avorio, il Paese che porta nel cuore. Il suo primo maestro è stato Julien Chevalier, l’allenatore che lo aveva fatto esordire - il 9 ottobre del 2022 - nella Champions League africana contro l’Horoya. Il 4 marzo del 2024, invece, un aereo l’ha portato in Svezia. A investire sul suo cartellino, spendendo 433.000 euro, è stato l’Hammarby: ventitré partite, nove gol e tre assist. Due doppiette: al Brommapojkarna e al Sirius. In pochi mesi è diventato un giocatore decisivo negli schemi di Kim Hellberg.