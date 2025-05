Bence Dardai entra nella Top 11 delle novità in Bundesliga

La tradizione

Famiglia di calciatori: è il figlio di Pal, allenatore, classe 1976, e ha due fratelli che giocano nell’Hertha Berlino, si chiamano Marton e Palko. Il Wolfsburg l’ha ingaggiato a parametro zero nella scorsa estate. Bence Dardai ha lasciato l’Hertha, dopo otto presenze nella Zweite Liga, l’equivalente della serie B. Impatto brillante, si è ritagliato presto uno spazio nella squadra allenata da Ralph Hasenhüttl.

Il bilancio

In Bundesliga ha segnato un gol all’Heidenheim e ha firmato tre assist nelle sfide con l’Union Berlino, il Lipsia e il Borussia Mönchengladbach. Ventuno presenze totali, sedici da titolare. Fino all’Under 19 aveva indossato la maglia di tutte le nazionali tedesche a livello giovanile. Il 23 marzo del 2025 ha debuttato con l’Ungheria. Marco Rossi l’ha mandato in campo per un tempo nel playoff di Nations League perso 3-0 contro la Turchia di Montella.