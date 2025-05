Ouedraogo, il nuovo patrimonio del Lipsia

I suoi genitori sono del Burkina Faso, ma Assan Ouedraogo è nato in Germania, a Mülheim. Viene considerato uno dei migliori talenti della nazionale Under 19, guidata da Hanno Balitsch e impegnata in questi giorni nell’Europeo di categoria. È un mediano-regista, è alto un metro e 91. Visione di gioco, muscoli, tackle, eleganza. È stato già blindato dal Lipsia. Tre presenze in Bundesliga e due in Champions.