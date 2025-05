Mathis Amougou e il contratto del Chelsea

Stamford Bridge

Maresca è rimasto colpito da questo ragazzo, che costruisce l’azione e protegge la difesa: play classico, completo, in grado di garantire ritmo e profondità. È costato quindici milioni, il Chelsea ha deciso di seguire da vicino la sua evoluzione. Mai sfiorata l’idea di cederlo in prestito. Andrà in ritiro con Maresca anche in estate. Ha firmato un contratto fino al 2029. Ha iniziato la carriera nel Torcy, in attesa di entrare nella prestigiosa accademia del Saint-Etienne. È alto un metro e 77, è un destro naturale, è uno dei leader della Francia Under 19 di Bernard Dioméde impegnata in questo periodo all’Europeo di categoria.