Engels, l’obiettivo dell’Atalanta

Ederson non resterà all’Atalanta. Il Manchester City è in prima fila: offre cinquanta milioni. Il brasiliano apre la lista Guardiola. Il nuovo direttore sportivo Hugo Viana (ex Sporting Lisbona) ha un compito preciso: portarlo all’Etihad Stadium. L’Atalanta sta ragionando da tempo sulla partenza di Ederson. Ha già individuato il possibile erede. Si chiama Arne Engels, è belga, ha ventuno anni e ha vinto il titolo e la Coppa di Lega in Scozia con il Celtic, allenato da Brendan Rodgers.