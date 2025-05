Møller Wolfe, il Bologna si muove

Il blitz in Olanda

Il Bologna sta seguendo anche David Møller Wolfe, ventitré anni, terzino sinistro dell’Az Alkmaar. Norvegese, un metro e 87, caratteristiche simili a quelle di Gosens, tedesco della Fiorentina. Sartori lo studia da diversi mesi. Møller Wolfe può garantire ritmo e soluzioni sulla fascia. Ha un contratto fino al 2028 e l’Az Alkmaar è pronto a cederlo. Il prezzo sfiora i dieci milioni.

Dopo Beukema

Il Bologna ha ottimi rapporti con l’Az: due anni fa avevano concluso l’operazione legata a Sam Beukema, diventato uno dei migliori difensori centrali della Serie A. David Møller Wolfe è nato a Bergen il 23 aprile del 2002: due gol e sei assist nell’ultimo campionato, vinto in rimonta dal Psv Eindhoven sull’Ajax. Si è messo in luce anche in Europa League: un gol e un assist. È uno dei pezzi pregiati della nazionale di Erling Haaland, Martin Ødegaard e del ct Stale Solbakken, che venerdì affronteranno l’Italia di Spalletti a Oslo per la qualificazioni al Mondiale del 2026. Dieci presenze e una rete contro Israele. Ha iniziato la carriera nei baby del Bergen Nord, poi è passato al Brann. L’Az l’ha acquistato nel 2023 per due milioni e mezzo.