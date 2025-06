Geovany Quenda e i 52 milioni del Chelsea

Geovany Quenda è entrato nella nuova collezione del Chelsea, che ha cambiato strategia dopo il passaggio di proprietà tra Roman Abramovich e Todd Boehly: ora compra solo talenti under 23. Investimenti mirati. Giovani di valore e ricchezza patrimoniale. Una rivoluzione portata avanti dai direttori sportivi Paul Winstanley e Laurence Stewart: in questo scenario si incastra l’acquisto di Geovany Quenda, classe 2007, ala sinistra dello Sporting Lisbona, diciotto anni compiuti il 30 aprile, passaporto portoghese, anche se è nato a Bissau, in Guinea. Dribbling, fantasia, cambi di marcia, strappi che fanno la differenza. Caratteristiche da 4-2-3-1 e da 4-3-3. Studiato e acquistato con la benedizione di Enzo Maresca, che ha vinto - nella sua prima stagione con il Chelsea - la Conference League battendo in finale il Betis Siviglia.