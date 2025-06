Rodrigo Mora e la maxi-clausola del Porto

Ha una clausola da settanta milioni. Viene considerato il grande patrimonio del Porto. Rodrigo Mora è stato blindato con un contratto fino al 2030 dal presidente André Villas-Boas, eletto al posto di Pinto Da Costa dopo che si era fatto conoscere come allenatore. Il 7 maggio, negli uffici del Porto, ha firmato il nuovo accordo. È già entrato nella scuderia di Jorge Mendes. Ala o trequartista, un metro e 69, destro, istinto e genialità. Le offerte non mancano. Il Manchester United e l’Arsenal si sono informati. Il Porto non ha intenzione di limare il prezzo. C’è una clausola: chi vuole prendere Rodrigo Mora deve versare settanta milioni. È questo il messaggio che arriva dallo stadio Do Dragão.