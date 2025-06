Juanlu aspetta il Napoli

Manna è stato a Siviglia per impostare la trattativa. Mentre De Laurentiis dava il benvenuto sui social a Kevin De Bruyne, il direttore sportivo del Napoli volava in Spagna per Juanlu Sanchez, terzino destro, ventuno anni, medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi, titolare della nazionale Under 21. È l’obiettivo per la fascia: Conte aspetta dal mercato anche un vice Di Lorenzo. E Juanlu, per caratteristiche e struttura fisica, rappresenta la soluzione ideale. Viene studiato dalla scorsa estate. Un sondaggio era stato già effettuato a gennaio. Ora il Napoli spinge per chiudere l’affare. È un’operazione da quindici milioni. Non manca la concorrenza, il Siviglia ha ricevuto anche altre proposte. Ma fino al 30 giugno ha promesso di dare la precedenza al club di De Laurentiis.