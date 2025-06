Leandro Barreiro, il maratoneta del Benfica

Passo e resistenza da maratoneta. Palloni recuperati e distribuiti. Precisione e chilometri. Nella prestigiosa vetrina del Benfica , che ha realizzato 1,2 miliardi di plusvalenze in dieci anni, Leandro Barreiro non occupa un posto in prima fila, ma ha conquistato tutti con la sua serietà. Dinamismo e applicazione sono alcune delle qualità che gli riconosce Bruno Lage . Barreiro si sta facendo ammirare anche durante il Mondiale per club negli Stati Uniti : ha segnato due gol nella sfida con Auckland .

Da Erpeldingen a Lisbona

È un centrocampista di lotta e di governo. Ha origini portoghesi, ma è nato e cresciuto in Lussemburgo. Ha venticinque anni (3 gennaio del 2000), ha trascorso l’infanzia a Erpeldingen. È alto un metro e 74: pressing e continuità di rendimento. Nel Benfica ha vinto una Coppa di Lega. È arrivato a Lisbona nella scorsa estate a costo zero. Barreiro si era svincolato dal Mainz dopo sette anni: 151 partite, 11 gol e 12 assist. Ha iniziato a giocare nel centro sportivo dell’Erpeldange 72. Poi è entrato nell’accademia del Racing Union Luxembourg, in attesa di volare in Germania nel 2016 e di sposare il Mainz. Ha esordito in Bundesliga contro il Bayer Leverkusen, era l’8 febbraio del 2019. Ha firmato un contratto per cinque stagioni con il Benfica. Tre gol e quattro assist nel primo campionato in Portogallo. Bruno Lage l’ha trasformato in un jolly: mediano, regista, falso trequartista, interno nel 4-3-3. Barreiro è una garanzia. Ha giocato spesso accanto al turco Orkun Kökçü. È la bandiera del calcio lussemburghese: sessantatré presenze e due reti, sempre con il ct Luc Holtz, dal 2018 al pareggio del 10 giugno in amichevole contro l’Irlanda (0-0).