Kevin Schade, il Brentford apre l’asta

C’è una data che merita un cerchio rosso nella storia di Kevin Schade , ala sinistra, ventitré anni, idolo dei tifosi del Brentford : il 30 novembre del 2024 ha festeggiato contro il Leicester la sua prima tripletta in Premier League . In trenta minuti ha confezionato la partita più bella della carriera. Schade ha chiuso a quota undici nella classifica dei cannonieri. Il suo cartellino ha raggiunto un valore di trenta milioni. Ha richiamato l’attenzione del Manchester United e dell’ Arsenal . Anche il Borussia Dortmund ha raccolto una serie di relazioni su questo attaccante, che ha il passaporto tedesco e origini nigeriane.

La scuola di Frank

Fantasia e sostanza, un metro e 85, agilità. Ha compiuto il salto di qualità sotto la guida del tecnico danese Thomas Frank, che ha deciso ora di lasciare il Brentford per sostituire Angel Postecoglu sulla panchina del Tottenham, pronto a cambiare manager nonostante la conquista dell’Europa League e la qualificazione automatica in Champions. Schade ha segnato in campionato anche al Newcastle, al Southampton, al Crystal Palace, al West Ham, al Nottingham Forest, al Manchester United (doppietta) e all’Ipswich.

Non ha procuratore

È nato a Potsdam il 27 novembre del 2001. Non ha procuratore, prende ogni decisione professionale confrontandosi con la sua famiglia: la mamma è tedesca e il papà è nigeriano. È stato convocato quattro volte nella nazionale tedesca. Maglia numero 7, contratto fino al 2028, il Brentford lo aveva acquistato a gennaio del 2023 versando al Friburgo venticinque milioni di sterline, ma per sei mesi lo aveva lasciato in prestito al club tedesco. Schade ha iniziato a giocare nel Babelsberg e nell’Energie Cottbus. Nello scorso campionato aveva realizzato due gol in undici partite. Era rimasto fuori per sette mesi a causa di un problema agli adduttori. Nel Brentford è diventato molto amico del danese Mikkel Damsgaard, ex Sampdoria: un’intesa speciale, come ha raccontato Schade al sito del Brentford. Meccanismi perfetti anche con il centravanti congolese Yoane Wissa, diciannove reti in Premier e in scadenza di contratto nel 2026.