Kevin Carlos è l’obiettivo del Lecce

La strada del divorzio sembra tracciata. Krstovic si prepara a lasciare il Lecce dopo due campionati e diciotto gol. Il Leeds accelera per portarlo in Premier League: il club inglese, guidato in panchina da Daniel Farke, continua a trattare con Corvino, che chiede venticinque milioni per il centravanti montenegrino. Nella prossima stagione, Krstovic potrebbe giocare in coppia con Wilfried Gnonto, nove reti e sei assist in Championship, che è stato uno degli artefici della promozione del Leeds e ha sfiorato con l’Italia Under 21 la semifinale dell’Europeo.