Omari Kellyman e l’attesa del Chelsea

Il conto alla rovescia

Stagione in salita, quella che si è conclusa. Colpa di un infortunio al bicipite femorale e al tendine del ginocchio destro. Ma ora Kellyman è pronto a entrare in pista: mezzala o trequartista, un metro e 91, mancino, nato a Derby il 15 settembre del 2005. Ha firmato con il Chelsea fino al 2030. La mamma Paula è irlandese e papà Marlon è ghanese. Ha cominciato a giocare da bambino nel Landau Forte College. Voti brillanti a scuola. “Mia madre mi ha aiutato a rimanere concentrato sui libri, sapevo quanto fosse importante per lei la mia istruzione”.

I consigli di Rooney

Nel 2017 è entrato nell’accademia del Derby County, dove ha conosciuto e lavorato con Wayne Rooney, ma il suo talent-scout è stato Josh Butler. Nel 2022 è passato all’Aston Villa. Due idoli: Ronaldinho e Eden Hazard. Kellyman è un centrocampista offensivo e potrebbe rappresentare per Maresca anche un’alternativa a Cole Palmer. “La stagione 2024-25 è stata dura per me mentalmente e fisicamente a causa dell'infortunio, ma ho lavorato per uscirne più forte”, ha dichiarato Kellyman.