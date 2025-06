Wesley, il Flamengo chiede 30 milioni

Il Flamengo ha vinto il girone D del Mondiale per club: sette punti in tre partite. Ha chiuso la prima fase del torneo, che si sta svolgendo negli Stati Uniti , davanti al Chelsea . Si è qualificato agli ottavi e domenica sera affronterà il Bayern . Una squadra, quella allenata da Filipe Luis , che può contare sulla spinta di diversi giocatori che hanno conosciuto la Serie A: da Danilo a Jorginho , da Alex Sandro a Matias Viña , da Pedro e Gerson a Pulgar . Esperienza e gioventù. Senza tralasciare la strada che porta al Player Trading: regola rigida anche per un club, dai conti in regola, come il Flamengo.

La Roma e la Juve

Il più corteggiato è Wesley, ventuno anni, terzino destro: piace alla Roma e all’Atalanta. Il club di Rio de Janeiro parte da una richiesta di trenta milioni, come ha fatto sapere il direttore sportivo Boto. Anche la Juve si è informata. Dorival Junior lo aveva chiamato nella Seleçao. Ancelotti l’ha convocato nella sua seconda partita da ct del Brasile: quella vinta per 1-0 contro il Paraguay, un successo che ha garantito ai verdeoro di ottenere in anticipo l’ingresso al Mondiale del 2026. Wesley è rimasto in panchina.

I paragoni con Cafu

Terzino alla Cafu, così lo descrivono i cronisti che seguono il Flamengo: accelerazioni, cross, mentalità offensiva. Può muoversi sulla linea dei difensori, oppure da esterno a centrocampo. È nato il 6 settembre del 2003 ad Açailândia, è alto un metro e 78. Il Flamengo l’ha scoperto nella cantera del Tubarão. L’ha acquistato per 150.000 euro nel 2021. Un affare, in rapporto alla crescita esponenziale di Wesley, seguito anche dai club spagnoli e inglesi. Ha esordito nel Brasileirão il 10 dicembre del 2021, in occasione della sconfitta per 2-0 sul campo dell’Atletico Goianiense: l’allenatore era Maurício Souza. È stato uno dei protagonisti del Campionato Carioca, il torneo statale conquistato a marzo dal Flamengo nella doppia finale con il Fluminense: 2-1 e 0-0. Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2028.