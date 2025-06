Merlin Röhl, dalla Bundesliga all’Europeo Under 21

Ha fatto risalire l’ Italia sull’aereo. Ha negato alla nazionale Under 21 la semifinale dell’ Europeo . Mezzala o trequartista, fisico alla Rabiot , tiro da fuori area e fisico da bodyguard: Merlin Röhl è una delle soluzioni della baby Germania . Un suo gol al minuto 117 ha spezzato il sogno degli azzurri. Ha ventidue anni, gioca nel Friburgo , è alto un metro e 92, è nato a Berlino il 5 luglio del 2002. Giovane, ma già integrato nel sistema Bundesliga . Ha superato la soglia delle cento partite da professionista: 55 con l’ Ingolstadt , club in cui è cresciuto, e 57 con il Friburgo. Sono 112 presenze totali, condite da sette gol e undici assist.

Ruolo e compiti

Merlin Röhl è un centrocampista completo: elegante, maturo, solido. Costruisce e partecipa al pressing. Macina chilometri, è sempre in sintonia con i movimenti della squadra. Nell’interpretazione dei compiti e del ruolo non è un classico dieci. Inventa, indirizza il gioco, allarga la manovra sulle fasce, senza però trascurare la fase difensiva. Cerca il tackle, lotta, si sacrifica. È un destro naturale, ha un contratto fino al 2026, ma il Friburgo sta già lavorando per trovare un nuovo accordo. Piace al Borussia Mönchengladbach. Viene seguito dal Bayer Leverkusen e dall’Amburgo, tornato in Bundesliga dopo sette anni.