Franjo Ivanovic e quella tripletta in 12 minuti

In dodici minuti ha segnato una tripletta al Westerlo : la più veloce nella storia del campionato belga. Franjo Ivanovic ha cambiato indirizzo alla sua carriera nello spazio di dieci mesi. Il 31 agosto, a poche ore dalla chiusura del mercato, aveva lasciato il Rijeka per prendere un aereo diretto a Bruxelles . Adesso, dopo venti gol con la maglia dell’ Union Saint Gilloise , è diventato uno dei giovani più corteggiati. Centravanti, un metro e 85, classe 2003, destro naturale, passaporto croato, anche se è nato in Austria , a Schwaz . È costato quattro milioni, il prezzo si è moltiplicato. L’Union Saint Gilloise ne chiede quindici.

I viaggi del Bologna

Ivanovic era entrato nei piani del Bologna. Sartori lo aveva cercato a marzo. Poi è entrato in scena il Bayern Monaco. E ora si è mosso l’Eintracht Francoforte. Ha iniziato a giocare a cinque anni nel 2008 con il Mayrhofen. Nel 2015 è stato preso dal Lohwald e nel 2016 è entrato nel settore giovanile dell’Augsburg. Il Rijeka l’ha acquistato gratis, a parametro zero, nell’estate del 2023. Otto gol e tre assist. Chris O'Loughlin, direttore sportivo dell’Union Saint Gilloise, ha scommesso su questo attaccante, forte di testa, elegante, bravo nelle sponde, in grado anche di cucire il gioco e di lavorare in fase di appoggio. Il club belga, allenato da Sébastien Pocognoli e controllato dall’imprenditore inglese Tony Bloom (proprietario del Brighton), ha conquistato il titolo il 27 maggio dopo un’attesa lunga novanta anni. Valorizzare e vendere talenti è la sua regola. In passato ha lanciato anche il centravanti nigeriano Victor Boniface, che ha vinto nel 2024 la Bundesliga, la Coppa di Germania e la Supercoppa con il Bayer Leverkusen.