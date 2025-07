Addai e il 4-2-3-1 di Fabregas

Fabregas sta disegnando il nuovo Como. Schemi e intuizioni sul mercato. Ha pieni poteri: valuta e sceglie. Un allenatore che ragiona e si muove da manager, in stile inglese. I fratelli Hartono, proprietari del club, lo hanno convinto a proseguire l’avventura nonostante le offerte dell’Inter e della Roma. L’obiettivo è la qualificazione in Europa, dopo il decimo posto ottenuto nello scorso campionato. Campagna acquisti da 117 milioni. E le sorprese non sono finite: c’è attesa per la firma di Alvaro Morata.