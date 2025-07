Karetsas e i tesori del Genk

Prima arrivava al campo sempre in pullman. Ha diciassette anni, non ha ancora la patente. Adesso i compagni gli offrono spesso un passaggio per raggiungere il centro sportivo del Genk. È nato in Belgio, ma è greco: il ct Ivan Jovanovic l’ha già fatto esordire nella nazionale maggiore. Konstantinos Karetsas è una mezzala e ha un ricco repertorio: finte e dribbling, passaggi filtranti, maturità tattica, nonostante l’età. Il Genk ha già lanciato gente del calibro di De Bruyne e Milinkovic-Savic. Nella selezione dei giovani ha un intuito speciale. Karetsas è pronto a guadagnarsi uno spazio nel calcio di prima fascia. Mancino, un metro e 74, protezione del pallone e intuizioni brillanti. Ha il contratto in scadenza nel 2027. Le offerte non mancano, il Genk è orientato a tenerlo in Belgio ancora un po’, almeno fino a gennaio. Poi comincerà a riflettere sulla possibilità di cederlo e di realizzare un’altra plusvalenza d’oro, nel pieno rispetto della sua tradizione.