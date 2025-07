Alisson e la collezione brasiliana dello Shakhtar

Ha segnato i suoi primi gol in un campo alla periferia di Cachoeirinha, la città delle cascate, in Brasile, nel Rio Grande do Sul. Alisson viene definito la "new attraction” dello Shakhtar, che l’ha acquistato il 10 marzo per quattordici milioni dall’Atletico Mineiro. Ala classica, un metro e 83, sinistro magico, ritmo, invenzioni: ha fatto innamorare subito i tifosi dello Shakhtar. Lo aveva cercato anche l’Ajax. Ma alla fine ha deciso di volare in Ucraina, senza farsi condizionare dalla guerra. Donetsk ha rappresentato un passaggio fondamentale per tanti brasiliani: in totale, dall’estate del 2002, sono stati 48. Molti si sono fatti conoscere con questa maglia e poi si è sono imposti nei campionati top. Un elenco lungo e prestigioso: da Willian a Douglas Costa, da Fernardinho a Luiz Adriano, da Anthony a Dodo.