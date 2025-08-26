Banzuzi, l’investimento del Lipsia

Dalle piste ciclabili di Zwijndrecht alla maglia del Lipsia. Passaporto olandese e origini congolesi. Ezechiel Banzuzi è un centrocampista multitasking: mediano, mezzala o trequartista. È nato il 16 febbraio 2005, ha iniziato a giocare nel club locale VVGZ. A undici anni è entrato nell’Academy del Nac Breda. Forza atletica, un metro e 91, destro naturale. Ordine, geometrie, tackle. Marcel Schäfer, direttore sportivo del Lipsia, lo ha descritto così: “Dinamico, completo, forte sui calci piazzati. Ha potenza, tecnica e versatilità”. L’esordio tra i professionisti nel Nac Breda è arrivato il 26 ottobre 2021, a sedici anni, in una gara di Coppa d’Olanda contro il VVV-Venlo. Ha collezionato 51 presenze e 5 gol in Eerste Divisie. Nell’estate del 2023 si è trasferito in Belgio, nella Jupiler Pro League. Il Leuven l’ha acquistato per un milione e duecentomila euro. Due stagioni per la consacrazione: 71 partite e 4 gol.
Il viaggio in Germania
Il salto in Bundesliga ha premiato la sua crescita. Il Lipsia l’ha preso all’inizio di luglio investendo sedici milioni. Banzuzi ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. Ha debuttato in Coppa di Germania segnando di testa il momentaneo 3‑2 contro il Sandhausen (4-2). Parla olandese, inglese e francese. Ha iniziato a studiare il tedesco per integrarsi nella sua nuova realtà. I suoi modelli sono Yaya Touré e Paul Pogba. In un’intervista ha raccontato che - se non fosse diventato calciatore - avrebbe voluto fare l’attore. Ama la pasta e la pizza. Gioca a bowling e a biliardo. Ha una passione per la musica Afrobeat.