Banzuzi, l’investimento del Lipsia

Dalle piste ciclabili di Zwijndrecht alla maglia del Lipsia. Passaporto olandese e origini congolesi. Ezechiel Banzuzi è un centrocampista multitasking: mediano, mezzala o trequartista. È nato il 16 febbraio 2005, ha iniziato a giocare nel club locale VVGZ. A undici anni è entrato nell’Academy del Nac Breda. Forza atletica, un metro e 91, destro naturale. Ordine, geometrie, tackle. Marcel Schäfer, direttore sportivo del Lipsia, lo ha descritto così: “Dinamico, completo, forte sui calci piazzati. Ha potenza, tecnica e versatilità”. L’esordio tra i professionisti nel Nac Breda è arrivato il 26 ottobre 2021, a sedici anni, in una gara di Coppa d’Olanda contro il VVV-Venlo. Ha collezionato 51 presenze e 5 gol in Eerste Divisie. Nell’estate del 2023 si è trasferito in Belgio, nella Jupiler Pro League. Il Leuven l’ha acquistato per un milione e duecentomila euro. Due stagioni per la consacrazione: 71 partite e 4 gol.