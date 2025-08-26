Arda Ünyay, il nuovo muro del Galatasaray

Ha fatto emergere subito tre caratteristiche: anticipo, personalità, tempi di lettura. Arda Ünyay è un difensore centrale. Ha diciotto anni, è nato a Istanbul il 18 gennaio del 2007, gioca nel Galatasaray. Destro naturale, un metro e 87, viene seguito dal Manchester City e dall’Arsenal. Si è formato nel settore giovanile dell’Ankaragücü, ha esordito nella Süper Lig turca il 7 giugno del 2023 contro l’Adana Demirspor. È stato lanciato da Tolunay Kafkas e ha lavorato anche con Emre Belözoğlu, ex centrocampista dell’Inter. Maturità tattica e solidità. L’11 febbraio del 2025 è stato acquistato dal Galatasaray per mezzo milione. Ha firmato un contratto per tre anni e ha vinto subito due trofei con i giallorossi: la Coppa di Turchia e il titolo di Süper Lig. In un’intervista al sito sportivo “Nefes”, Arda Ünyay ha raccontato le emozioni del suo trasferimento: “Questo è un grande club. Ho lavorato tanto per arrivarci”.