Arda Ünyay, il nuovo muro del Galatasaray

Ha fatto emergere subito tre caratteristiche: anticipo, personalità, tempi di lettura. Arda Ünyay è un difensore centrale. Ha diciotto anni, è nato a Istanbul il 18 gennaio del 2007, gioca nel Galatasaray. Destro naturale, un metro e 87, viene seguito dal Manchester City e dall’Arsenal. Si è formato nel settore giovanile dell’Ankaragücü, ha esordito nella Süper Lig turca il 7 giugno del 2023 contro l’Adana Demirspor. È stato lanciato da Tolunay Kafkas e ha lavorato anche con Emre Belözoğlu, ex centrocampista dell’Inter. Maturità tattica e solidità. L’11 febbraio del 2025 è stato acquistato dal Galatasaray per mezzo milione. Ha firmato un contratto per tre anni e ha vinto subito due trofei con i giallorossi: la Coppa di Turchia e il titolo di Süper Lig. In un’intervista al sito sportivo “Nefes”, Arda Ünyay ha raccontato le emozioni del suo trasferimento: “Questo è un grande club. Ho lavorato tanto per arrivarci”.
Soluzioni tattiche
Può essere impiegato anche nel ruolo di terzino destro. Offre diverse soluziono all’allenatore Okan Buruk, altro ex interista. Ha rappresentato la Turchia in tutte le categorie giovanili, dall’Under 15 fino all’Under 19. In totale ha collezionato 38 presenze e 4 gol. Nel Galatasaray ha trovato come riferimento Abdülkerim Bardakci, che è il capitano dei giallorossi e guida la difesa accanto al colombiano Davinson Sánchez. “Mi hanno accolto come un fratello minore”.