Jimoh-Aloba e la profezia di Emery

Unai Emery si è fatto un’idea precisa sulle prospettive di Jamaldeen Jimoh-Aloba, diciotto anni, mezzala o trequartista, un metro e 85, mancino. Il tecnico basco lo sta facendo crescere a Villa Park. Ritiene che possa trasformarsi in un diamante. Jimoh-Aloba è nato il 2 ottobre 2006 alla periferia di Birmingham, i suoi genitori sono nigeriani. Ha iniziato a giocare nell’Academy del West Bromwich Albion. Nel 2023 si è trovato davanti al primo bivio: lo cercavano Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham, ma dopo una riunione di famiglia ha sposato il progetto dell’Aston Villa, che ha speso per il suo cartellino un milione di sterline. Il 10 ottobre del 2023 ha firmato il primo contratto professionistico, E il 24 ottobre del 2024 ha esordito con Emery in Coppa di Lega, contro il Wycombe Wanderers.
Il Triplete con l’Under 18
La stagione 2024-25 gli ha permesso di festeggiare il Triplete a livello giovanile. Con l’Under 18 dell’Aston Villa, guidato in panchina da James Shan, Jimoh-Aloba ha conquistato Premier League, FA Youth Cup e Supercup. Nella finale della Coppa d’Inghilterra baby, contro il Manchester City, ha regalato spettacolo: un gol e un assist nella vittoria per 3-1. Anche in Premier League 2, con la formazione Under 21 di Josep Gombau, si è distinto: 4 gol e 2 assist in 17 partite. Jimoh-Aloba ha già rappresentato l’Inghilterra nelle selezioni giovanili (U16, U17, U18), ma non ha mai nascosto il suo forte legame con la Nigeria, terra d’origine dei genitori. Gli piace muoversi tra le linee, cerca il corridoio, il passaggio filtrante. Tempi giusti in fase di inserimento. Umiltà, disciplina e sacrificio. Ha stregato Emery.