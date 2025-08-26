Jimoh-Aloba e la profezia di Emery

Unai Emery si è fatto un’idea precisa sulle prospettive di Jamaldeen Jimoh-Aloba, diciotto anni, mezzala o trequartista, un metro e 85, mancino. Il tecnico basco lo sta facendo crescere a Villa Park. Ritiene che possa trasformarsi in un diamante. Jimoh-Aloba è nato il 2 ottobre 2006 alla periferia di Birmingham, i suoi genitori sono nigeriani. Ha iniziato a giocare nell’Academy del West Bromwich Albion. Nel 2023 si è trovato davanti al primo bivio: lo cercavano Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham, ma dopo una riunione di famiglia ha sposato il progetto dell’Aston Villa, che ha speso per il suo cartellino un milione di sterline. Il 10 ottobre del 2023 ha firmato il primo contratto professionistico, E il 24 ottobre del 2024 ha esordito con Emery in Coppa di Lega, contro il Wycombe Wanderers.