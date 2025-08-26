Stulic abbraccia il Lecce

Sul conto in banca del Lecce arrivati trenta milioni: il passaggio di Nikola Krstovic all’ Atalanta è la cessione più ricca nella storia del club pugliese insieme a quella di Patrick Dorgu , volato per la stessa cifra al Manchester United nello scorso gennaio. Pantaleo Corvino , il mago dei talenti e delle plusvalenze, aveva già pronto l’erede di Krstovic : Nikola Stulic , serbo, 24 anni l’8 settembre, un metro e 88, 17 gol in 53 partite in Belgio con lo Charleroi . Studiato e promosso: il profilo ideale per età, caratteristiche e prospettive di crescita. Il club di Sticchi Damiani l’ha preso per cinque milioni, lo Charleroi chiedeva il doppio. Una trattativa a oltranza.

La scuola del Partizan

Stulic ha spinto per trasferirsi in Italia. È cresciuto nel vivaio del Partizan Belgrado, ha esordito nel 2020. S è imposto con la maglia del Radnički Niš, dove ha segnato 10 gol. A gennaio del 2023 è stato preso dallo Charleroi per 750.000 euro. Corvino lo seguiva da diversi mesi. Stulic è stato preferito ad altri profili come Kevin Carlos del Nizza e Willem Geubbels, che il Basilea ha appena ceduto al Paris FC, neopromosso in Ligue 1.

La provincia di Vojvodina

Stulic ha già esordito nella nazionale di Stojkovic. Forza fisica e istinto, ricorda Krstovic. Lo Charleroi aveva provato a fargli prolungare il contratto, in scadenza nel 2026. Scenario che ha agevolato il Lecce, perché la società belga non voleva correre il rischio di perdere l’attaccante a parametro zero. Stulic è nato a Sremska Mitrovica, nella provincia di Vojvodina. Nello scorso campionato belga ha segnato sedici gol con l’allenatore Rik De Mil: nove nella prima fase e sette nei playoff della Jupiler Pro League per l’Europa League. Anche in questa stagione la sua partenza è stata positiva: un gol all’Hammarby e uno al Sint-Truiden.