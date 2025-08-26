Maksimovic e la magia del ct Stojkovic

È cresciuto a Novi Pazar, la città in cui è nato Adem Ljajić, ex Fiorentina, Roma, Inter e Torino. La storia di Andrija Maksimovic comincia a quasi trecento chilometri da Belgrado. Ha diciotto anni, è diventato maggiorenne il 5 giugno del 2007 e viene considerato la nuova promessa del calcio serbo. È mancino, gioca nel ruolo di trequartista. Svelto, agile, un metro e 82, dribbling elegante. Può agire da rifinitore o da mezzala. Ha iniziato il suo percorso nel Pazar Juniors, poi è entrato nel vivaio dell’OFK Vlada Dimitrijevic ed è stato scoperto dalla Stella Rossa.