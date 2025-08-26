Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Maksimovic e la magia del ct Stojkovic

Trequartista, 18 anni, mancino: il Lipsia l’ha scoperto nel vivaio della Stella Rossa. Viene considerato il nuovo gioiello del calcio serbo e ha già debuttato in nazionale
Maksimovic e la magia del ct Stojkovic © Getty Images
Stefano Chioffi
2 min

È cresciuto a Novi Pazar, la città in cui è nato Adem Ljajić, ex Fiorentina, Roma, Inter e Torino. La storia di Andrija Maksimovic comincia a quasi trecento chilometri da Belgrado. Ha diciotto anni, è diventato maggiorenne il 5 giugno del 2007 e viene considerato la nuova promessa del calcio serbo. È mancino, gioca nel ruolo di trequartista. Svelto, agile, un metro e 82, dribbling elegante. Può agire da rifinitore o da mezzala. Ha iniziato il suo percorso nel Pazar Juniors, poi è entrato nel vivaio dell’OFK Vlada Dimitrijevic ed è stato scoperto dalla Stella Rossa.

L’Inter e la Champions

Nell’estate del 2023, a sedici anni, Maksimovic ha debuttato nel professionismo con la maglia del Grafičar Beograd, club satellite della Crvena Zvezda. Era l’11 agosto, applausi e gol contro la Jedinstvo (3-0). Il 6 dicembre 2023 l'esordio in Coppa di Serbia con la Stella Rossa. Una scalata costante. Primo assist contro il Partizan (23 settembre 2024), battesimo in Champions contro l’Inter (primo ottobre 2024) e gol al Partizan (12 aprile 2025). Il suo idolo è Ljajić. Finte, scatto, tecnica di velluto. 

L’affetto del ct Stojkovic

Il 12 ottobre del 2024 è stato lanciato in nazionale dal ct Dragan Stojkovic in Nations League contro la Svizzera, diventando il più giovane esordiente della storia della Serbia. Il Guardian lo ha inserito nella lista “Next Generation 2024”. Il 16 luglio è stato acquistato dal Lipsia per 14 milioni più bonus. Il club tedesco lo ha blindato fino al 2030. In casa Red Bull può contare sui consigli di un altro serbo: Kosta Nedeljkovic, arrivato mi prestito dall’Aston Villa.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout