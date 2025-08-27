Chris Rigg e la cassaforte del Sunderland

Chris Rigg guida la gioventù del Sunderland, promosso in Premier League, allenato dal francese Régis Le Bris (ex Lorient) e protagonista di un mercato super. Investiti 165 milioni per Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) e Habib Diarra (Strasburgo), Simon Adingra (Brighton) e Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise). Rigg è una mezzala, ha diciotto anni, è nato il 18 giugno del 2007 a Hebburn, vicino a Gateshead (dove ha trascorso l’infanzia Paul Gascoigne) e a Newcastle.
L’identikit
Mancino, un metro e 77, è cresciuto nell’Academy del Sunderland. Rigg ha scalato le gerarchie. Con Jobe Bellingham, che è stato ceduto in estate al Borussia Dortmund ed è il fratello di Jude (stella del Real Madrid), ha contribuito alla promozione: 47 presenze, quattro gol, un assist, 3.280 minuti in campo, fino allo spareggio vinto a Wembley contro lo Sheffield United. È nei piani del Liverpool e del Manchester City.
Esordio a 15 anni
Numeri importanti: duelli vinti (71%), occasioni create (24%), partecipazione alla fase difensiva (73%). Elegante in costruzione, attento alla copertura. Personalità, forza nei contrasti, ha esordito in FA Cup contro lo Shrewsbury il 7 gennaio del 2023, a soli 15 anni e 202 giorni: il più giovane nella storia dei Black Cats.