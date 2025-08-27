Chris Rigg e la cassaforte del Sunderland

Chris Rigg guida la gioventù del Sunderland, promosso in Premier League, allenato dal francese Régis Le Bris (ex Lorient) e protagonista di un mercato super. Investiti 165 milioni per Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) e Habib Diarra (Strasburgo), Simon Adingra (Brighton) e Noah Sadiki (Union Saint-Gilloise). Rigg è una mezzala, ha diciotto anni, è nato il 18 giugno del 2007 a Hebburn, vicino a Gateshead (dove ha trascorso l’infanzia Paul Gascoigne) e a Newcastle.