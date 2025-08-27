Penders e la Next Generation dello Strasburgo

Il consorzio americano BlueCo di Todd Boehly , che controlla il Chelsea , ha creato una collaborazione con lo Strasburgo . Un’alleanza strategica e sportiva, come dimostra anche l’ultimo mercato. Da Stamford Bridge sono arrivati in prestito Amougou , Samuels-Smith , Sarr , Penders e Kendry Paez . Lo Strasburgo, allenato dall’inglese Liam Rosenior , vanta un piccolo record a livello europeo. Nella sua rosa figurano solo giocatori nati dal 2000 in poi. Tra gli osservati speciali c’è anche il portiere Mike Penders , vent’anni, belga, alto due metri, cresciuto nel Boorsem , nel Bregel e nel Genk .

Venti milioni e l’idolo Buffon

Il Chelsea l’ha preso per venti milioni di sterline e ora lo studierà da vicino nella sua stagione da titolare nello Strasburgo. Penders è nato il 31 luglio del 2005. Sicuro nelle uscite. Presa plastica. Leadership e dialogo con i compagni. Buona tecnica anche con i piedi. È mancino. Con il Chelsea ha firmato fino al 2032. Il suo futuro verrà valutato nel 2026: lo Strasburgo conta di trattenerlo in Francia almeno per due stagioni. Nel Genk aveva collezionato una serie di parate spettacolari. Buffon è il suo idolo. Così come Courtois. Si è presentato subito da protagonista. Vittoria per 1-0 sul campo del Metz: 1-0, gol del centravanti argentino Joaquín Panichelli, classe 2002, scuola River Plate, ex Deportivo Alaves e Mirandes.