Kees Smit, i video su Lampard e le offerte della Liga

Heiloo è una piccola città olandese, si trova vicino ad Alkmaar . Case basse e colorate. Una chiesa in stile gotico, un bosco da campeggio con piste ciclabili, un circolo di golf. Abitava qui Kees Smit , centrocampista dell’Az, uno dei giovani più quotati della Eredivisie . Diciannove anni, un metro e 85, destro naturale. Regista-mediano in una linea a due, oppure mezzala nel 4-3-3. Smit è cresciuto ammirando Lampard per la sua capacità di inserirsi in area e Xavi per la sua visione di gioco. È un centrocampista totale. Ritmo, intensità, geometrie. Dirige il reparto, si muove negli spazi stretti.

Dieci gol e 7 assist

La stagione 2024/2025 è stata decisiva per la sua affermazione nella squadra B dell’Az Alkmaar: 43 presenze, 10 gol e 7 assist. In Eredivisie vanta l’86% di passaggi riusciti. L’anno scorso ha esordito nel campionato olandese e ha segnato un gol in Europa League contro il Fenerbahçe di Mourinho durante la fase a girone unico. Maglia numero 26. Ha prolungato il contratto fino al 2028. È stato promosso titolare dal tecnico Maarten Martens. Quattro punti in due partite: 4-1 al Groningen e 2-2 con un assist nella sfida in casa del Volendam. È entrato nei radar dell’Atletico Madrid.