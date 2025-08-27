Kees Smit, i video su Lampard e le offerte della Liga

Heiloo è una piccola città olandese, si trova vicino ad Alkmaar. Case basse e colorate. Una chiesa in stile gotico, un bosco da campeggio con piste ciclabili, un circolo di golf. Abitava qui Kees Smit, centrocampista dell’Az, uno dei giovani più quotati della Eredivisie. Diciannove anni, un metro e 85, destro naturale. Regista-mediano in una linea a due, oppure mezzala nel 4-3-3. Smit è cresciuto ammirando Lampard per la sua capacità di inserirsi in area e Xavi per la sua visione di gioco. È un centrocampista totale. Ritmo, intensità, geometrie. Dirige il reparto, si muove negli spazi stretti.
Dieci gol e 7 assist
La stagione 2024/2025 è stata decisiva per la sua affermazione nella squadra B dell’Az Alkmaar: 43 presenze, 10 gol e 7 assist. In Eredivisie vanta l’86% di passaggi riusciti. L’anno scorso ha esordito nel campionato olandese e ha segnato un gol in Europa League contro il Fenerbahçe di Mourinho durante la fase a girone unico. Maglia numero 26. Ha prolungato il contratto fino al 2028. È stato promosso titolare dal tecnico Maarten Martens. Quattro punti in due partite: 4-1 al Groningen e 2-2 con un assist nella sfida in casa del Volendam. È entrato nei radar dell’Atletico Madrid.