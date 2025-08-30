Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Yarmolyuk, il geometra del Brentford

Mediano o mezzala, 21 anni, ucraino: 92% di passaggi riusciti. Nel 2022 era costato un milione e mezzo, ora ne vale 15
Yarmolyuk, il geometra del Brentford © Getty Images
Stefano Chioffi
2 min

Dopo la cessione del danese Christian Nørgaard all’Arsenal per dodici milioni di sterline, è aumentata la centralità di Yegor Yarmolyuk nel Brentford di Keith Andrews, che era il vice di Thomas Frank, chiamato in estate dal Tottenham al posto di Ange Postecoglu. È ucraino, può fare il mediano e la mezzala, ha ventuno anni. Destro naturale, un metro e 80. Yarmolyuk è cresciuto nel settore giovanile del Dnipro. Ha esordito il 19 giugno 2020 nell’incontro perso 2-0 in campionato contro il Vorskla. Il 22 settembre 2021 ha segnato il suo primo gol in Kubok Ukraïny contro il VPK-Ahro. Nell’estate del 2022 è arrivato al Brentford per un milione e mezzo. È stato seguito nei mesi scorsi anche dal Napoli. Da due anni è diventato una pedina importante nello scacchiere del Brentford: sessantasette presenze tra Premier e coppe.

Il prezzo

Ha un valore di quindici milioni. Le statistiche della scorsa stagione hanno certificato la sua crescita: 92% di precisione nei passaggi, a conferma della sua abilità nello sviluppo della manovra e nella distribuzione del pallone. Trentacinque dribbling completati e una media di 140 palloni recuperati a stagione. Ha vinto l’80% dei contrasti. Yarmolyuk è un centrocampista dinamico, in grado di abbinare la forza fisica a una notevole intelligenza tattica. In Inghilterra era stato paragonato al brasiliano Allan, ex Napoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout