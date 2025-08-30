Yarmolyuk, il geometra del Brentford

Dopo la cessione del danese Christian Nørgaard all’Arsenal per dodici milioni di sterline, è aumentata la centralità di Yegor Yarmolyuk nel Brentford di Keith Andrews, che era il vice di Thomas Frank, chiamato in estate dal Tottenham al posto di Ange Postecoglu. È ucraino, può fare il mediano e la mezzala, ha ventuno anni. Destro naturale, un metro e 80. Yarmolyuk è cresciuto nel settore giovanile del Dnipro. Ha esordito il 19 giugno 2020 nell’incontro perso 2-0 in campionato contro il Vorskla. Il 22 settembre 2021 ha segnato il suo primo gol in Kubok Ukraïny contro il VPK-Ahro. Nell’estate del 2022 è arrivato al Brentford per un milione e mezzo. È stato seguito nei mesi scorsi anche dal Napoli. Da due anni è diventato una pedina importante nello scacchiere del Brentford: sessantasette presenze tra Premier e coppe.