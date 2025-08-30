Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Froholdt e il nuovo Porto di Farioli

Mezzala destra, 19 anni, danese: prenota una stagione da protagonista con il tecnico toscano e ha una clausola da 85 milioni
Froholdt e il nuovo Porto di Farioli © EPA
Stefano Chioffi
2 min

«Ha una mentalità già pronunciata per un ragazzo della sua età», dice Stale Solbakken, ex tecnico del Copenhagen e ora ct della Norvegia, rivale dell’Italia nella corsa al Mondiale del 2026. Jacob Neestrup, che lo ha allenato nel club danese, aggiunge: «È un centrocampista completo, copre e dirige il gioco». Parole che tratteggiano lo spessore di Victor Froholdt, arrivato al Porto in estate e già considerato una risorsa per il 4-3-3 di Farioli. Ha impressionato subito il tecnico toscano per potenzialità, dinamismo e geometrie. Viene utilizzato nel ruolo di mezzala destra. Maglia numero 8 e contratto fino al 2030. Partenza da applausi in Primeira Liga: tre gare e un gol al Gil Vicente. Ha una clausola di rescissione da 85 milioni.

Gli schemi di Farioli

Froholdt ha diciannove anni, è nato a Copenaghen, si è inserito rapidamente nel Porto. Muscoli, rapidità e senso tattico. È alto un metro e 87, pesa 76 chili, ha un fisico già definito. Cattura palloni e li distribuisce. Diciotto tiri e due assist. Cresciuto nel settore giovanile del Copenhagen, Froholdt ha esordito a 17 anni: 2 gol in 9 partite nella stagione 2023-2024.  Ha iniziato la carriera nel vivaio del Vallensbæk IF. Nel 2018 è stato preso dal Copenhagen. Difende, costruisce, prova a inserirsi. In Danimarca aveva segnato contro l’IF Lyseng e il Randers.

