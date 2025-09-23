Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Noah Nartey, l’oro del Brøndby

Danese, 19 anni, nazionale Under 21: regista o mezzala, lo cercano in Premier e in Ligue 1
Noah Nartey, l’oro del Brøndby
Stefano Chioffi
2 min

Pressing, gestione del pallone, chilometri. Noah Nartey si prepara a uscire dal Brøndby e dalla sua comfort zone: è pronto per qualche esame all’estero. Lo studiano Aston Villa e Monaco. Nato il 5 ottobre 2005 a Bagsvaerd, periferia di Copenaghen, Nartey ha quasi vent’anni, è danese e ha origini ghanesi. È un centrocampista di lotta e di governo. Tecnica raffinata, ritmo e geometrie. In Danimarca è considerato uno dei giovani più promettenti della sua generazione.

Il prezzo

Destro naturale, un metro e 80, ha una valutazione che sfiora i cinque milioni. Personalità e dinamismo. La sua carriera è cominciata nel vivaio del Vaerebro Boldklub. Nel 2018 è stato notato dal Copenhagen, dove ha trascorso tre anni nell’accademia prima di trasferirsi al Brøndby. Il 25 febbraio del 2024 ha esordito in campionato contro l’Odense, subentrando a Daniel Wass: una partita vinta 3-0 e una data da cerchio rosso. Il 17 marzo ha disputato la sua prima gara da titolare contro il Silkeborg: 4-1 e applausi.

La Superligaen

Nella scorsa stagione ha giocato ventotto partite in Superligaen, segnando tre gol. Si è fatto notare con altre due reti anche in Coppa di Danimarca e in Conference League. Nartey fa parte della nazionale Under 21: centrocampista moderno, può agire da regista basso e da mezzala. Gestisce la manovra, cerca il passaggio filtrante e l’inserimento. Resistenza e agilità. È il fratello minore di Nikolas, mediano dello Stoccarda. Ha rinnovato il contratto con il Brøndby fino al 2027.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout