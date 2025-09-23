Noah Nartey, l’oro del Brøndby

Pressing, gestione del pallone, chilometri. Noah Nartey si prepara a uscire dal Brøndby e dalla sua comfort zone: è pronto per qualche esame all’estero. Lo studiano Aston Villa e Monaco . Nato il 5 ottobre 2005 a Bagsvaerd , periferia di Copenaghen , Nartey ha quasi vent’anni, è danese e ha origini ghanesi. È un centrocampista di lotta e di governo. Tecnica raffinata, ritmo e geometrie. In Danimarca è considerato uno dei giovani più promettenti della sua generazione.

Il prezzo

Destro naturale, un metro e 80, ha una valutazione che sfiora i cinque milioni. Personalità e dinamismo. La sua carriera è cominciata nel vivaio del Vaerebro Boldklub. Nel 2018 è stato notato dal Copenhagen, dove ha trascorso tre anni nell’accademia prima di trasferirsi al Brøndby. Il 25 febbraio del 2024 ha esordito in campionato contro l’Odense, subentrando a Daniel Wass: una partita vinta 3-0 e una data da cerchio rosso. Il 17 marzo ha disputato la sua prima gara da titolare contro il Silkeborg: 4-1 e applausi.

La Superligaen

Nella scorsa stagione ha giocato ventotto partite in Superligaen, segnando tre gol. Si è fatto notare con altre due reti anche in Coppa di Danimarca e in Conference League. Nartey fa parte della nazionale Under 21: centrocampista moderno, può agire da regista basso e da mezzala. Gestisce la manovra, cerca il passaggio filtrante e l’inserimento. Resistenza e agilità. È il fratello minore di Nikolas, mediano dello Stoccarda. Ha rinnovato il contratto con il Brøndby fino al 2027.