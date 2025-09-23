Jofre Torrents e la cultura del Barcellona

Dopo il ritorno di Laporta come presidente, il Barcellona ha riscoperto il valore della sua cantera. Una ricchezza infinita. Il manifesto è Lamine Yamal , blindato con una clausola da un miliardo: superiore di poco ai debiti del club blaugrana, che sta faticando per rientrare nel binario del fair play finanziario. Ora, nella lista delle ultime intuizioni di Flick , c’è il terzino sinistro Jofre Torrents , diciotto anni, classe 20007, nato a La Selva del Camp . La scuola calcio nel Tarragona e nel Reus . Nel 2018, a undici anni, l’ingresso alla Masia .

Dinamismo e velocità

È un esterno completo, capace di interpretare il ruolo in modo totale: spinge, accompagna la manovra, arriva al cross. Non si limita a coprire la fascia: ha dinamismo, velocità e personalità. È alto un metro e 85, due presenze e trentotto minuti in campo durante questa prima parte della Liga. Elegante nella corsa, dotato di un mancino ordinato e preciso, si sovrappone ai centrocampisti.

Il crociato e la ripresa

Il Barcellona gli ha dimostrato affetto anche dopo l’infortunio più duro: una lesione del crociato riportata con la Spagna Under 17. Un problema che avrebbe potuto rallentare tutto. Invece questa sosta ai box lo ha reso più consapevole. Nel marzo del 2025 è arrivato il debutto con il Barça Atlètic. In agosto, Flick l’ha lanciato in Liga contro il Maiorca di Muriqi e Kumbulla. Battesimo perfetto: vittoria per 3-0 in trasferta, gol di Raphinha, Ferran Torres e Yamal. Jofre è un terzino ancora in costruzione. I margini di crescita sono ampi. Con Flick sta lavorando per migliorare la fase difensiva: posizione, scelte, anticipo, rispetto della linea. Jofre ha una naturale inclinazione a pensare il gioco. In un sistema come quello blaugrana, che richiede precisione e geometrie, questa è una caratteristica fondamentale.

Il rinnovo

Il Barcellona gli ha rinnovato il contratto fino al 2028. Una scelta netta: Jofre è parte di un progetto. In una squadra che ha visto Jordi Alba dominare la corsia sinistra per un decennio, e che oggi affida spesso quella zona a Balde, questo terzino rappresenta un’alternativa di qualità a costo zero.