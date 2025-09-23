Daiber prenota un posto nel Bayern del futuro

Ordine e visione di gioco. David Daiber non è appariscente, ma essenziale. È un centrocampista che garantisce equilibrio e sostanza. Nato in Lussemburgo il 10 gennaio del 2007 e cresciuto in Germania in una famiglia di origini portoghesi, è entrato nel settore giovanile del Bayern Monaco a nove anni, dopo la scuola-calcio nel TSV Milbertshofen. Nei baby del Bayern si muove davanti alla difesa, nel ruolo di mediano-regista. Non cerca il numero a effetto. Protegge la difesa. È un riferimento silenzioso, sempre nel posto giusto. Il suo valore sta nella scelta: funzionale e logica.