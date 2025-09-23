Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Osula e le ambizioni del Newcastle di Tonali

Centravanti, 22 anni, danese: si è presentato in questa stagione con un gol al Liverpool
Osula e le ambizioni del Newcastle di Tonali © Getty Images
Stefano Chioffi
2 min

È costato al Newcastle undici milioni e mezzo di sterline. William Osula è stato scoperto in Championship, nella serie B inglese, quando giocava con la maglia dello Sheffield United. È un centravanti di ventidue anni. Ha scelto il passaporto danese, il Paese della mamma. Il papà ha origini franco-nigeriane. I Magpies lo hanno acquistato nell’estate del 2024. Nella scorsa stagione ha segnato due gol con la squadra di Eddie Howe, tra Premier e Coppa d’Inghilterra, mentre in questa prima parte del campionato ha realizzato una rete contro il Liverpool di Arne Slot.

Rivoluzione in attacco

Osula è la riserva di Yoane Wissa, classe 1996, congolese, ex Brentford, il quinto acquisto più oneroso nella storia del Newcastle: 57,7 milioni di sterline, un terzo dei soldi incassati poi dalla cessione dello svedese Alexander Isak al Liverpool. William Osula è nato il 4 agosto 2003 ad Aarhus, in Danimarca. Ha iniziato a giocare da bambino nel Copenaghen. A quindici anni, nel 2018, si è trasferito con la famiglia in Inghilterra per entrare nell’Academy dello Sheffield United. Forza atletica, sponde, colpo di testa, è alto un metro e novantadue, pesa 80 chili, è un destro naturale. Ha vissuto anche una positiva esperienza al Derby County, in League One.

La stima di Howe

Si è integrato bene, sta trovando una dimensione nella squadra di Tonali. Howe ha preferito non mandarlo in prestito, gli riconosce potenzialità ancora inesplorate. Osula si distingue nei duelli aerei. Generoso e ordinato: 83,3% di passaggi riusciti. Ha un contratto con il Newcastle fino al 2029, viene seguito dall’agenzia CAA Stellar. Ha scelto il numero 18 come maglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Talent scout