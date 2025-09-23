Rio Ngumoha, il baby primatista

Anfield Road ha il fascino di un museo per Rio Ngumoha , diventato il più giovane marcatore nella storia del Liverpool . Il gol decisivo contro il Newcastle gli ha garantito un posto nel libro dei record: ha segnato a 16 anni e 361 giorni, sfilando il primato a Ben Woodburn (17 anni e 45 giorni). Gioca da ala sinistra, ma è capace di adattarsi anche al ruolo di trequartista. È nato il 29 agosto 2008 a Newham , sobborgo di Londra , da genitori nigeriani. Da bambino era già considerato un piccolo prodigio: a otto anni ha varcato il cancello dell’Academy del Chelsea . È cresciuto con la tuta dei Blues , fino a vincere - nel 2024 - la Premier League Cup Under 17.

Sterling e Foden

Quindici mesi fa ha deciso lasciare il club di Todd Boehly per trasferirsi al Liverpool, dove il 10 gennaio 2025, sotto la guida di Arne Slot, ha debuttato in FA Cup contro l’Accrington Stanley. Ha esordito a 16 anni e 135 giorni. Ngumoha è un giocatore esplosivo: dribbling stretto, accelerazioni, un metro e 70, rapidità, cambi di direzione. Punta l’uomo e taglia verso l’area. Ricorda Sterling e Foden.

Il contratto con i Reds

Con la nazionale Under 17 ha regalato spettacolo. Nel Liverpool ha colpito tutti per la maturità: razionale, serio, rispettoso delle regole. Il suo punto di riferimento è Mohamed Salah, che Ngumoha considera un maestro. Il contratto scade nel 2026, ma il direttore sportivo Richard Hughes sta già lavorando al rinnovo.

Musica e videogame

Il 25 agosto 2025, all’esordio in Premier, ha segnato al centesimo minuto, consegnando ai Reds la vittoria per 3‑2 sul Newcastle. Era stato già protagonista nella preseason, si era guadagnato il soprannome di “Mr. Dribbling”, coniato dal compagno Jeremie Frimpong, ex Bayer Leverkusen. Adora la musica e i videogame. Pazienza, lavoro e voglia di imparare. Una favola appena cominciata.