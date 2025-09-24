Rayan, il Vasco da Gama chiede 40 milioni

Viene paragonato a Vinicius Junior per velocità e dribbling. Rayan gioca nel Vasco da Gama . È un’ala, ha diciotto anni, è mancino. Ha già segnato sei gol nel Brasileirão e quattro nella “ Copa do Brasil ”. Ha una clausola da quaranta milioni. Piace al Milan . Si è mosso anche Inzaghi , che vorrebbe portarlo all’ Al-Hilal . È uno dei simboli della nuova generazione. Nato nel 2007 a Rio de Janeiro , è cresciuto nel settore giovanile del Vasco, dove ha scalato rapidamente le gerarchie.

La Top 11 degli Under 20

Tecnica sublime, un metro e 85, il suo primo punto di forza è l’accelerazione: può diventare letale in campo aperto. Si esalta nell’uno contro uno, è perfetto per il 4-2-3-1 e il 4-3-3. Indossa la maglia numero 77. È entrato nella Top 11 degli Under 20 che si stanno prendendo la scena nel Brasileirão. Si muove sulla fascia destra, una zona che gli consente di tagliare verso l’area e di tirare con il suo piede preferito: il sinistro. Ha segnato anche domenica scorsa, in occasione della sfida con il Flamengo: Jorge Carrascal aveva portato avanti i rossoneri, poi ci ha pensato Rayan a pareggiare il conto. I suoi modelli sono Neymar e Vinicius Junior. Fuori dal campo si segnala per serietà e umiltà. In diverse interviste ha espresso il desiderio di volersi imporre in Europa. Negli ultimi giorni del mercato estivo anche il Barcellona aveva effettuato un sondaggio. Ma la decisione sul futuro di Rayan è rinviata a gennaio.