Jhon Jhon, la novità del Brasileirão

Trequartista, 23 anni, cinque gol e tre assist nel Bragantino: l’Europa lo cerca
Jhon Jhon, la novità del Brasileirão © Getty Images
Stefano Chioffi
2 min

Ha un nome fantasioso: Jhon Jhon. I suoi video cominciano a circolare sulle piattaforme più frequentate dagli scout europei. È il numero dieci del Bragantino, uno dei club che appartengono alla Red Bull. Non mancano i report su questo trequartista, cinque gol e tre assist in ventidue partite nel Brasileirão. È nato il 9 settembre del 2002 a Vitoria, costa dieci milioni e in estate era stato vicino al trasferimento in Russia, allo Zenit San Pietroburgo. È la luce della squadra allenata da Fernando Seabra. Nelle ultime quattro giornate ha segnato al Fluminense, al Botafogo e al Cruzeiro. A volte viene utilizzato come seconda punta e ala. 

Il nono posto

Fantasia e sterzate improvvise, riesce spesso a cambiare indirizzo all’azione. Si è formato nel settore giovanile del Palmeiras. E nel 2024 si è trasferito per sette milioni al Bragantino, una società abituata a valorizzare talenti, come le sue sorelle Lipsia e Salisburgo. Agilità, tecnica pura, un metro e 78, destro naturale. Vuole chiudere in bellezza il campionato e aiutare la squadra di Seabra a risalire qualche posizione in classifica: ora è nona e nel prossimo turno affronterà il Santos

L’Europa

A gennaio valuterà il suo futuro con i dirigenti. Ha un contratto che scade nel 2029. L’Europa è una tentazione. È ambizioso e determinato: ha espresso più volte il desiderio di trasferirsi all’estero. In Brasile si è ritagliato uno spazio. Non garantisce solo creatività e colpi a sorpresa. Si adatta anche alle esigenze tattiche. Ha le caratteristiche del numero 10, ma riesce a interpretare altri copioni: cerca il varco, lavora senza pallone, partecipa al pressing.

© RIPRODUZIONE RISERVATA