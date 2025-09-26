Isidor, un gol ogni 79 minuti

A volte sul mercato le intuizioni contano più dei soldi. Nel Sunderland c’è un ragazzo, Wilson Isidor, che sta vivendo il suo “magic moment”. In Premier viaggia alla media di un gol ogni 79 minuti: ha segnato al West Ham, al Brentford e all’Aston Villa. È nato a Rennes, i suoi genitori sono orignari di Haiti e del Madagascar. Thierry Henry è il suo campione da poster. Il Sunderland l’ha preso in prestito dallo Zenit nell’estate del 2024. E a febbraio, con quattro mesi di anticipo, ha deciso di riscattarlo versando sei milioni di sterline. Attaccante di manovra, venticinque anni, un metro e 86. La velocità è la sua prima caratteristica: scatto e progressione. In passato si era messo in evidenza nella Francia Under 19: otto gol in otto partite. Nel Sunderland ha centrato subito la promozione segnando dodici reti. E ha iniziato da protagonista anche questa nuova avventura in Premier: il Sunderland, allenato da Regis Le Bris, sta divertendo con il suo 4-3-3. Talbi e l’ex romanista Le Fée si muovono intorno a Isidor. Centrocampo robusto, pilotato da Xhaka. Reparto arricchito dalla corsa e dal dinamismo del gioiello Rigg (classe 2007) e di Sadiki.