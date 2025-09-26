Isidor, un gol ogni 79 minuti

A volte sul mercato le intuizioni contano più dei soldi. Nel Sunderland c’è un ragazzo, Wilson Isidor, che sta vivendo il suo “magic moment”. In Premier viaggia alla media di un gol ogni 79 minuti: ha segnato al West Ham, al Brentford e all’Aston Villa. È nato a Rennes, i suoi genitori sono orignari di Haiti e del Madagascar. Thierry Henry è il suo campione da poster. Il Sunderland l’ha preso in prestito dallo Zenit nell’estate del 2024. E a febbraio, con quattro mesi di anticipo, ha deciso di riscattarlo versando sei milioni di sterline. Attaccante di manovra, venticinque anni, un metro e 86. La velocità è la sua prima caratteristica: scatto e progressione. In passato si era messo in evidenza nella Francia Under 19: otto gol in otto partite. Nel Sunderland ha centrato subito la promozione segnando dodici reti. E ha iniziato da protagonista anche questa nuova avventura in Premier: il Sunderland, allenato da Regis Le Bris, sta divertendo con il suo 4-3-3. Talbi e l’ex romanista Le Fée si muovono intorno a Isidor. Centrocampo robusto, pilotato da Xhaka. Reparto arricchito dalla corsa e dal dinamismo del gioiello Rigg (classe 2007) e di Sadiki.
La Russia
Isidor si è formato nel settore giovanile del Rennes, prima di passare al Monaco. Ha giocato anche nel Laval e nel Bastia. Nel gennaio del 2022 si è trasferito in Russia, al Lokomotiv Mosca, dove ha realizzato 19 gol in 42 partite. Nel 2023 è passato allo Zenit, dove però ha trovato meno spazio. Viene utilizzato prevalentemente come punta centrale. Buona velocità in campo aperto, capacità di attaccare la profondità, contributo in fase di pressing. Ha un contratto fino al 2028. Guadagna 2,6 milioni di sterline a stagione. Il suo procuratore è Christophe Ettori.