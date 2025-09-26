Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Anthony, dal mito Ronaldo ai progetti del Burnley

Ala sinistra, 25 anni, inglese: 3 gol e un assist in Premier
Anthony, dal mito Ronaldo ai progetti del Burnley
Stefano Chioffi
2 min

Il suo mito è Cristiano Ronaldo. Jaidon Anthony conosce ogni capitolo della biografia di CR7, che rappresenta per lui un modello di impegno e ambizione. “La sua storia ha un significato speciale. Il portoghese è un esempio che cerco di seguire ogni giorno”. Londinese, venticinque anni, ala sinistra, festeggia i gol replicando l’esultanza dell’ex juventino. Anthony è una delle carte in tasca del neopromosso Burnley. È stato acquistato nell’estate del 2024 per 9 milioni e mezzo di sterline. Partenza perfetta in Premier: tre gol e un assist. Ha colpito contro il Sunderland, il Manchester United e il Nottingham Forest. La sua media legata ai dribbling riusciti supera il 60%.

Columbia Road

È nato a Hackney, nella zona est di Londra: è cresciuto vicino a Columbia Road, una strada suggestiva, dalle case in mattoni rossi e i negozi con le facciate di legno. La sua famiglia ha origini giamacaine. Ha cominciato a giocare nelle giovanili dell’Arsenal, poi ha fatto altre esperienze nel Bournemouth, nel Weymouth e nel Leeds. Ha aiutato il Sunderland a rientrare nel circuito della Premier. 

Quei 40 metri...

Il gol più bello l’ha festeggiato nello scorso novembre contro il Coventry, dopo una fuga di 40 metri: una sfida terminata 2-2. Velocità, tecnica e resistenza. Con le sue sterzate tiene sotto pressione i difensori. Batte gli angoli e le punizioni. È nato il primo dicembre del 1999, è alto un metro e 83, ha un contratto fino al 2029 e viene seguito dagli agenti della AGM Sports.

