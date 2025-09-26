Willumsson, un affare da 75.000 euro

Kópavogur si affaccia sulla baia di Faxafloi: è la seconda città islandese con più abitanti, dopo la capitale Reykjavik. Qui è cominciata la scalata di Brynjólfur Willumsson, venticinque anni, rivelazione delle prime sei giornate del campionato olandese. Gioca nel Groningen e ha segnato cinque gol: capocannoniere della Eredivisie insieme con il giapponese Ueda del Feyenoord, primo in classifica. Un avvio da standing ovation, alla fine di agosto ha ricevuto il premio di “giocatore del mese”. Maglia numero 9, un metro e 85, 82 chili, potenza e velocità. Forte di testa, Il Groningen l’ha acquistato nell’estate del 2024 per 75.000 euro.
Il 4-2-3-1
Willumsson è è nato il 12 agosto del 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Breidablik. Ha proseguito la carriera in Norvegia con il Kristiansund. Nel Groningen ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio: 29 presenze e 4 gol, questo il bilancio della scorsa stagione. Un percorso particolare, quello di Willumsson. All’inizio, in Islanda, veniva schierato nella posizione di trequartista. In Olanda, nel 4-2-3-1 del tecnico Dick Lukkien, ha trovato una sintonia con la mezzala Taha e gli esterni Van Bergen e Schreuders. Ha segnato due gol all’Heerenveen, due all’Heracles e uno al Psv. Ha il contratto in scadenza nel 2027, ma il Groningen avrà la possibilità di esercitare un’opzione e di estendere l’accordo fino al 2028.