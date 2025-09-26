Willumsson, un affare da 75.000 euro

Kópavogur si affaccia sulla baia di Faxafloi : è la seconda città islandese con più abitanti, dopo la capitale Reykjavik . Qui è cominciata la scalata di Brynjólfur Willumsson , venticinque anni, rivelazione delle prime sei giornate del campionato olandese. Gioca nel Groningen e ha segnato cinque gol: capocannoniere della Eredivisie insieme con il giapponese Ueda del Feyenoord , primo in classifica. Un avvio da standing ovation, alla fine di agosto ha ricevuto il premio di “giocatore del mese”. Maglia numero 9, un metro e 85, 82 chili, potenza e velocità. Forte di testa, Il Groningen l’ha acquistato nell’estate del 2024 per 75.000 euro.

Il 4-2-3-1

Willumsson è è nato il 12 agosto del 2000, è cresciuto nel settore giovanile del Breidablik. Ha proseguito la carriera in Norvegia con il Kristiansund. Nel Groningen ha avuto bisogno di un periodo di rodaggio: 29 presenze e 4 gol, questo il bilancio della scorsa stagione. Un percorso particolare, quello di Willumsson. All’inizio, in Islanda, veniva schierato nella posizione di trequartista. In Olanda, nel 4-2-3-1 del tecnico Dick Lukkien, ha trovato una sintonia con la mezzala Taha e gli esterni Van Bergen e Schreuders. Ha segnato due gol all’Heerenveen, due all’Heracles e uno al Psv. Ha il contratto in scadenza nel 2027, ma il Groningen avrà la possibilità di esercitare un’opzione e di estendere l’accordo fino al 2028.