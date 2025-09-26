Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Kebbal e la rivelazione Paris Fc

Trequartista, 27 anni,  algerino, tre gol e due assist: guida con Maxime Lopez (ex Sassuolo e Fiorentina) il club promosso per la prima volta in Ligue 1
Kebbal e la rivelazione Paris Fc © EPA
Stefano Chioffi
Il proprietario del Paris Fc è diventato Bernard Arnault, a capo del Gruppo LVMH (fatturato di 84,7 miliardi) e della holding Agache. Nel ruolo di presidente è rimasto Pierre Ferracci, un imprenditore francese nel settore dei servizi e della consulenza. Maglia bianca e blu, il disegno della Torre Eiffel nello stemma. Il Paris Fc è stato fondato nel 1969 e a maggio ha centrato la sua prima promozione in Ligue 1. Crescita sostenibile, investimenti mirati, struttura solida. Una politica di gestione differente da quella del Paris Saint-Germain e dello sceicco Al-Thani. Ma in estate ha cercato comunque di consegnare al tecnico Stéphane Gilli, 51 anni, una squadra competitiva, in grado di viaggiare sul binario della tranquillità e di provare a inseguire una qualificazione in Conference o in Europa League. Un mercato di qualità: dal difensore Otavio, che era stato cercato anche dal Bologna, a Geubbels, corteggiato a luglio dal Lecce, da Simon a Nhoa Sangui, fino a Ikoné, arrivato in prestito dalla Fiorentina.

La strategia

Da diciotto mesi, Pierre Ferracci ha stretto questa alleanza con Arnault: classe 1952, originario di Sartena, in Corsica, ha una laurea in economia. Partenza convincente, quella del Paris Fc. Sei punti in cinque giornate. E un giocatore, Ilan Kebbal, centrocampista offensivo, che sta incidendo con regolarità: tre gol e due assist. È algerino, ma è nato a Marsiglia il 10 luglio del 1998. Ha ventisette anni, è alto un metro e 70, è mancino, indossa la maglia numero 10. Ha girato la Francia, prima di legarsi al Paris Fc nell’estate del 2023. Ha giocato nel Bordeaux, nel Cote Bleue, nel Reims, nel Lyon-Duchere e nel Dunderque.

Il tridente

È costato due milioni, ha un contratto fino al 2028 e ha trascinato in Ligue 1 il club di Arnault: cinque gol, sette assist, un rendimento spesso decisivo. È un trequartista che si adatta al ruolo di ala: ha trovato la sua dimensione nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. Agile, rapido, difficile da marcare. Cambi di marcia e altruismo. Simon e Geubbels completano il tridente. Si è presentato in Ligue 1 con un gol al Marsiglia e una doppietta al Metz. Il sogno è l’Europa: da inseguire anche con l’aiuto del capitano Maxime Lopez, ventisette anni, mediano, che ha giocato in passato nel Sassuolo e nella Fiorentina.

